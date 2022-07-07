Bayramda ziyaretçi akını

Çeşme ülkemizin en önemli tatil merkezlerinden biri. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından, Çeşme'deki otellerin rezervasyonlarında da artış yaşandı.

TALEPLER ÇOK YÜKSEK

Bayram tatilinde ünlü tatil merkezi Çeşme'nin, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine milyonları ağırlaması bekleniyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması, Çeşme'deki otel rezervasyonlarını hareketlendirdi. Ünlü tatil merkezinin yine bayramda en çok tercih edilen tatil bölgelerinden biri olması beklenirken, huzurlu ve güvenli bir tatil için şimdiden önlemler alınmaya başladı.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, bayram tatilinin 9 gün olarak kesinleşmesinin ardından rezervasyonlarda büyük artış yaşandığını belirterek, "Önümüzdeki hafta bayram haftasına girmiş olacağız. Okulların tatil olması ile birlikte yoğunluklarımız artmaya başladı. Hafta sonları neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştık. Hafta içleri ise yüzde 7080 gibi bir doluluk oranımız var. Bayram rezervasyonlarında talepler oldukça yüksek. Bayram ile birlikte okullar açılıncaya kadar yoğun bir sezon bekliyoruz" diye konuştu.