  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bayramda ziyaretçi akını

Bayramda ziyaretçi akını

Ünlü tatil merkezi Çeşme’ye bayramda 1 milyonu aşkın turist bekleniyor. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir: “Bayram rezervasyonlarında talepler oldukça yüksek” dedi

7.7.2022

Bayramda ziyaretçi akını

Çeşme ülkemizin en önemli tatil merkezlerinden biri. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından, Çeşme'deki otellerin rezervasyonlarında da artış yaşandı.

TALEPLER ÇOK YÜKSEK
Bayram tatilinde ünlü tatil merkezi Çeşme'nin, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine milyonları ağırlaması bekleniyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması, Çeşme'deki otel rezervasyonlarını hareketlendirdi. Ünlü tatil merkezinin yine bayramda en çok tercih edilen tatil bölgelerinden biri olması beklenirken, huzurlu ve güvenli bir tatil için şimdiden önlemler alınmaya başladı.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, bayram tatilinin 9 gün olarak kesinleşmesinin ardından rezervasyonlarda büyük artış yaşandığını belirterek, "Önümüzdeki hafta bayram haftasına girmiş olacağız. Okulların tatil olması ile birlikte yoğunluklarımız artmaya başladı. Hafta sonları neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştık. Hafta içleri ise yüzde 7080 gibi bir doluluk oranımız var. Bayram rezervasyonlarında talepler oldukça yüksek. Bayram ile birlikte okullar açılıncaya kadar yoğun bir sezon bekliyoruz" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA