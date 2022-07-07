CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar görevden uzaklaştırıldı

CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler ile bilirkişiler tarafından hazırlanan raporların incelenmesi sonrasında Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlükler sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da gözaltına alındığı operasyonda, Menderes İlçesi Özdere Mahallesi'nde bulunan yapıların imar mevzuatına ve kıyı kanununa açıkça aykırı yapıldığı, bu yapılara ilişkin Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis üyesi Ertan Güleç'in menfaat sağladığı tespit edildi. Bu kapsamda Belediye Başkanına yakınları üzerinden Bodrum İlçesinde villa verildiği, bazı firmalar ile Menderes Belediye Mustafa Kayalar'ın eşi Aslı Kayalar arasında para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis üyesi Ertan Güleç sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma kapsamında tanıkların, ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin karartılmaması için Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile Belediye Meclis üyesi Ertan Güleç'in soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için görevden uzaklaştırıldı.

YENİKENT BELDE BELEDİYE BAŞKANI DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Aksaray Yenikent Belde Belediyesinde beldenin ortak kullanımında olan ve belediyenin mülkiyetindeki taşınmazları başkalarına satarak haksız kazanç elde edilmesiyle ilgili Aksaray Yenikent Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak ve sorumlular hakkında soruşturma yapıldı. Belediyeye ait 11 taşınmazın satıldığı ve bu satışların piyasa değerinin altında yapılarak 767 bin 591 bin lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Ayrıca belediyenin araç garajında bulunan ve belediye ait olan petrol istasyonundaki yakıtın sürekli olarak Başkan Yumuşak'ın kendi özel araçlarına ve akrabası olan kişilere vererek kamu zararına sebebiyet verildiği ortaya çıktı. Bu kapsamda bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak, soruşturma ve kovuşturma sürecinde delillerin karartılmaması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İSTİFA ETMESEYDİ İHRAÇ EDİLECEKTİ

Milliyetçi Hareket Partisinden, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Yenikent belediye başkanlığına seçilen Mehmet Emin Yumuşak 2020 yılında istifa etmiş, MHP İl başkanı Mustafa Çölkesen "Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak parti disiplinine aykırı davranışları nedeni ile Belediye Başkanları listemizden düşürülmüştür. Partimiz ile bir bağı kalmamıştır" açıklamasını yapmıştı.

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