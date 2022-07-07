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İzmir'de DEAŞ operasyonu! Örgüte finansal destek sağlıyorlardı

İzmir’in 3 ilçesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, Suriye’de örgüt adına faaliyet göstererek PKK kamplarında bulunan ve DEAŞ adına yardım adı altında finans sağladığı tespit edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

AA

07.07.2022, 15:54

İzmir’de DEAŞ operasyonu! Örgüte finansal destek sağlıyorlardı

İzmir'in Torbalı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı kişilere finansman sağladıkları Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edilen 5 kişiye yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı, Menemen ve Buca ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda Y.S, A.D, H.A, M.T. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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