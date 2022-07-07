İzmir’in parlayan yıldızı Teos Marina Çarşı

Bir yer düşünün, denize nazır. Şehrin tozundan, gürültüsünden, araç trafiğinden uzak; ama bir o kadar da canlı, yaşayan bir yer. Öyle bir yer ki, tarihi kalesi, organik ve yöresel lezzetleri, masmavi koyları ve dinginliğiyle vadettiği çok şeyin yanında en öne çıkanı, huzur. Metropol insanının arayışıdır hep "Kentin sunduğu tüm imkanlardan faydalanıp, her fırsatta da doğayla temas edebilmek." Hele ki bu kişi bir İzmirliyse, yaşamdan beklentisi daha da artacaktır: Güzel yemek, keyifle içmek, kaliteli eğlenmek ve her ânın tadını çıkarmak gibi. Bunların tümünü doyasıya yaşayabileceğiniz bir yerden bahsedeceğiz. Eşinizle, çocuklarınızla ve dostlarınızla kaliteli ve keyifli vakit geçirebileceğiniz, tertemiz havasıyla mutlu anılar biriktirebileceğiniz Sığacık'tan bahsediyoruz.

TÜRKİYE'NİN GÖZBEBEĞİ

İşte tüm bu güzelliklerin tam kalbinde, denizcilere sunduğu kaliteli hizmet tutkusuyla yıllardır adından söz ettiren, marina sektöründeki yüksek hizmet kalitesi ve sunduğu konfor ile TYHA tarafından 5 Altın Çıpa ödüllü Teos Marina içerisinde yer alan ve kısa süre önce tamamlanan renovasyon çalışmasıyla kavuştuğu yepyeni yüzüyle Sığacık'ın en büyük cazibe merkezi haline gelen "Teos Marina Çarşı" bulunuyor.

Teos Marina, misafir ettiği tekne sahiplerine dünya standartlarında sunduğu kaliteli marina yaşamı ve hizmet anlayışına paralel olarak yaptığı Teos Marina Çarşı renovasyon yatırımıyla, İzmirliler için alışveriş, yeme-içme ve eğlence adreslerine bir yenisini daha eklemiş oluyor. Biz de Sığacık'a has, yazın en kavurucu sıcağında bile insanı serinleten tatlı rüzgarına kapılıp, soluğu İzmir'in yanı başındaki Teos Marina Çarşı'da aldık.

DOYASIYA EĞLENCE

Mavinin her tonundan nasiplenmiş koyları, tertemiz havası, köklü tarihi, organik lezzetleri ve vadettiği eğlenceli yaşamla özellikle son yıllarda tüm Türkiye'nin gözbebeği haline gelen Sığacık'ta bulunan Teos Marina Çarşı'da Akdeniz mimarisinin şıklığına ve sadeliğine tanık olacaksınız. 8-11 Eylül tarihleri arasında marinada Avrupa'nın en büyük açık deniz balıkçılık turnuvası Tuna Masters organizasyonu yapılacak.

Yürüme mesafesindeki M.Ö. 1000 yılında kurulan Teos Antik Kenti ile 16.yy Osmanlı Kalesi'nin dokusunu Akdeniz mimarisiyle birleştiren Teos Marina Çarşı'da yapılacaklar listesi bir hayli uzun: Sabah mis kokulu çiçek bahçeleri arasında yapacağınız yürüyüş sonrası kahvaltınızı yapabilir; alışveriş sonrası çocuklarınız oyun parkında eğlenirken kahvenizi yudumlayarak sevdiklerinizle sohbet edebilir, yaz gecelerini her zevke uyan 13 ayrı konseptte hizmet veren restoran, kafe ve eğlence mekanlarında doyasıya eğlenerek geçirebilirsiniz. Teos Marina Çarşı'daki El Sanatları Stantları'nda el emeği, göz nuru el işi ürünler ziyaretçilerini bekliyor.

DİJİTAL DERGİ

SIĞACIK'A ve Teos Marina'ya dair tüm etkinlikleri takip edebileceğiniz dergiye https://www. teosmarina.com.tr/e-dergi.html adresinden ulaşabilirsiniz. Dergiye ücretsiz abonelik için Instagram adresi 'teosmarinaofficial'a mesaj atmanız yeterli.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ DALIŞ NOKTALARINDAN BİRİ

BÜYÜK ilgi gören Teos Marina Çarşı, pandemiden sonra şehir hayatının stresini açık havada deniz kokulu bir ortamda gideren İzmirlilere ilaç gibi geliyor. Batıklarıyla, mercan ve sünger faunasıyla Türkiye'nin en iyi dalış noktalarının bulunduğu Sığacık'ta hizmet veren ve tüm ihtiyaçlarınızı düşünen Teos Marina Çarşı'da, Sığacık koylarının henüz keşfedilmemiş su altı dünyasına dalıp, tabloları aratmayan fotoğraflar çekebileceğiniz ve dalış eğitimleri alabileceğiniz bir de dalış okulu mevcut. Dalış okulu aynı zamanda Spa ve Beauty konseptli bir işletme olmasıyla Türkiye'de bir ilk. İzmir'in yanı başındaki Teos Marina Çarşı yatırımcıların da yeni gözdesi aynı zamanda.

FESTİVAL ALANI

DÖRT mevsim gezilebilecek, her mevsim farklı bir tatla akılda kalacak Teos Marina Çarşı'da lüks işletmelerin yanı sıra bir de "Festival Alanı" var. Adı gibi rengarenk, cıvıl cıvıl festival alanında yıl boyu yapılan ve binlerce kişinin doyasıya eğlendiği etkinlik ve konserlere katılabilirsiniz. Tüm etkinliklerden ilk haber alan olmak için Teos Marina'nın resmi Instagram adresini takip etmeniz yeterli (@teosmarinaofficial , #KeyifTeosta). Aşk Tüneli'nde fotoğraf çektirip, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirmeyi unutmayın. Uzun lafın kısası, İzmir'in parlayan yıldızı Teos Marina'da harika şeyler oluyor. Siz de zamanı kalite ve konfora dönüştürenlerdenseniz, Teos Marina Çarşı tam size göre.