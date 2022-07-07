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Haberler İzmir Karısına şiddet uygulayan kültür müdürü tutuklandı

Karısına şiddet uygulayan kültür müdürü tutuklandı

7.7.2022

Karısına şiddet uygulayan kültür müdürü tutuklandı

BAYINDIR'DA eşi ile tartıştığı ve darp ettiği iddia edilen Bayındır Belediyesi Kültür Müdürü S.C., eşinin şikayeti üzerine yakalandı. İddiaya göre Bayındır Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü S.C. evde eşi ile tartıştı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çiftin 10 yaşındaki kızının da kavgaya şahit olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.C. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Koca S.C. eşini darp ettiği gerekçesi ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ödemiş Cezaevi'ne gönderildi. K

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