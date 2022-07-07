Körfez temizlenmedikçe 33 yıl da geçse yüzülmez

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı sahilinde denizin üzeri, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplandı. Konuyla ilgili Yeni Asır'a değerlendirmelerde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Temiz körfezde bu olmaz. Avrupa'nın en iyi arıtma sistemlerine sahibiz ama denizimiz hala kirli. Bu kirlilik önlenmediği sürece bu tür durumları daha çok yaşarız" dedi.

80 YILIN EN KURAK YILI

Prof. Dr. Yaşar, "Bu görüntü sürpriz değil. Bu yıl son 80 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Ege'de mart ayında yüzde 35, nisanda yüzde 60, mayısta ise yüzde 53 eksik yağmur yağdı. Denizde zaten taze su girişi yok. Evsel ve fabrika atıklarının yani arıtılmayan suların artmasıyla bu marullar ortaya çıkıyor. Bu durumla genelde nisan sonu mayıs başı ile ekim sonu kasım başında karşılaşırdık. Son 4-5 yıldır bu durum kronikleşti. Bunun nedeni körfez çok kirli. Gerçekten artık kapasitesinin çok üzerine çıkmış durumda. Çiğli'de çok iyi arıtma tesislerimiz var. Ama artık belediye bazı konularda yeterli özeni göstermiyor. Temmuz ayının başında bunu görmek çok şaşırtıcı" ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin körfezde yüzme hedefiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yaşar sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bilime inanır ve bilimin dediklerini uygularsanız körfezde yüzülür hatta birkaç yıl içerisinde Göztepe ve İnciraltı sahilleri arasında yüzülür ama bilimin dışına çıkmamak lazım. Örneğin derelerin altı betonlanıyor, bu bir katliamdır."

'ARITMA TESİSLERİ ÇALIŞSIN'

Prof. Dr. Yaşar, "Derelerin altını betonlamaktan övünçle bahsediyorlar. Bu biyolojik bir katliamdır. Gelin arıtma tesislerini bütün fabrikalar çalıştırsın. Belediye olarak sübvanse edin. Kendi tesislerinizi çok iyi çalıştırın. Temiz su girişini sağlarsanız başka bir şey yapmaya gerek yok. Bilimin dediğini yapmıyorsanız; siz bu körfezde değil 3 yıl, 33 yıl geçse yüzemezsiniz. Denize kirli su verirseniz deniz bunu kaldıramaz ve bu görüntülerle karşılaşırız. Sorun kronikleşti, her yıl yaşanıyor ama temiz körfezde bu olmaz. Avrupa'nın en iyi arıtma sistemlerine sahibiz ama denizimiz hala kirli. Bu kirlilik önlenmediği sürece bu tür durumları çok çok yaşarız" diye konuştu.

'SOYER'İN GEDİZ AÇIKLAMASI ŞANSSIZLIK'

PROF. Dr. Doğan Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in birçok ilden geçerek gelen Gediz Nehri'nin Körfez'i kirlettiği yönündeki iddiasına da tepki gösterdi. Yaşar, "Gediz'in burayı kirletmesi gibi tuhaf bir açıklama yapmak şanssızlık. Bilimsel bir danışman olsa, biraz bu konuları bilen biri olsa Gediz'in burayı kirlemeteyeceğini bilir. Sayın Soyer'in danışmanları çok kötü ki böyle bir açıklama yapıldı. Tabii danışmanları varsa. Ondan da emin değilim" diye konuştu. NİDA ALADAĞ