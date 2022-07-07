Kültürel değerler bu müzede

URLA'NIN tarihi ve kültürel değerlerinin, gelenek ve göreneklerinin derlenip kayıt altına alınacak olduğu Urla Kent Tarihi ve Arşivi (UKTA) Müzesi çalışmaları başladı.

TARİHE IŞIK TUTACAK

İZMİR'İN Urla ilçesinde özenle hazırlanan arşiv müzenin hem tarihe ışık tutacağı, hem de ilçenin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını belirten Urla Belediye Başkan Vekili Kaymakam Murtaza Dayanç, "Urla Kent Tarihi ve Arşivi Müzesini halkımızın da desteğiyle en iyi şekilde hayata geçireceğiz. Müzemiz bittiğinde tüm Urlalı hemşerilerimizin gurur duyacağı bir eser ortaya çıkmış olacak" dedi.

Restore edilen köşkün içinde geleneksel Urla yaşantısı, Urlalıların yaşamış olduğu tarihi kronolojik safhalar, işgal ve kurtuluş dönemleri, mübadele ve kalkınma dönemleri gibi konular işlenecek olup bu konularla ilgili materyaller sergilenecek. Bodrum katında ise çalışmaları devam eden sözlü tarihi tanıkların röportajları, tarihi Urla yemeklerinin tarifleri, Urla ile ilgili belgeseller gibi video görüntülerin teknolojiden faydalanarak gösterimi sağlanacak.