  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Ödemiş'te feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ödemiş'te feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, aynı istikamette seyir etmekte olan motosiklet ve traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İHA

07.07.2022, 16:24

Ödemiş’te feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ödemiş'teki kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, motosikletin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgilere göre kaza, Ödemiş-Ovakent kara yolunda meydana geldi. 35 ZGB 88 plakalı motosikleti ile hızla seyir halinde olan Müslüm Özdemir (36), aynı istikamette seyir halinde bulunan M.G. (54) yönetimindeki 35 RAP 02 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA