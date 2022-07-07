PınarOnline hem karada hem de denizde

hem de denizde ÜRÜNLERİNİ Bodrum ve Çeşme'de karadan ulaştıracak olan PınarOnline, Göcek'te ise hem marinadan, hem araçla hem de denizden ürün teslimatı gerçekleştirecek. Pratik ve avantajlı alışverişin adresi PınarOnline, yazlık bölgelerin hareketlenmesiyle birlikte hizmet alanını genişleterek ürünlerini Bodrum, Çeşme ve Göcek'teki tüketicilerine ulaştırmaya başladı.

"SİZE ÇOK DAHA YAKINIZ"

PINARONLİNE, Türkiye'nin önde gelen turizm noktalarından Bodrum ve Çeşme'de karadan dağıtım yaparken, mavi turların vazgeçilmez durağı Göcek'te ise hem PınarOnline teknesiyle teknelere hizmet veriyor hem de karadan evlere dağıtım yaparken marinadan gel - al noktasıyla da hizmet ağını genişletiyor. Hizmet ağının genişlemesine yönelik değerlendirmelerde bulunan PınarOnline Dijital Dönüşüm ve E-ticaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, şunları dile getirdi:

"E-ticaretin günlük hayatın bir parçası haline geldiği, daha hızlı ve akıllı çözümlerin arandığı günümüz dünyasında zaman ve coğrafya fark etmeksizin tüketicilerle direkt olarak buluşma hedefiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Alışveriş hareketlerini incelediğimizde okulların kapanması ve açılması arasındaki dönemde büyükşehirlerdeki tüketicilerin yazlık bölgelere hareket ettiğini gözlemleyerek hemen hizmet ağımızın erişilebilirliğini geliştirdik. Böylelikle büyükşehirlerdeki tüketicilerimize, yaz aylarında gittikleri yerlerde de ulaşmak ve onların deneyimlerine yakından şahit olmak istedik. Bu amaçla çıktığımız yolda PınarOnline olarak Bodrum, Çeşme ve Göcek'te başlattığımız operasyondan dolayı çok heyecanlıyız. Tüketicilerimizin olduğu yerde onlara her an erişebilmek yazlık ihtiyaçlara göre farklı ürün ve hizmetlerimizi ulaştırabilmek bizleri çok heyecanlandırıyor. İlerleyen günlerde elektrikli araçlarımızın da sayısını arttırarak sürdürülebilirlik vizyonumuzu da hizmet anlayışımıza yansıtıyor olacağız."

500'DEN FAZLA ÜRÜN

PINARONLİNE, Pınar'ın et, süt, su ve içecek ürün gruplarının yanı sıra özel olarak üretilen Pınar Kasap ve Pınar Box ile Pınar Select kategorisinde tamamlayıcı markaların da bulunduğu 500'den fazla ürünü tüketicilerine ulaştırıyor.

PınarOnline Uygulama linki: http://onelink.to/nqj7z8 PınarOnline Web Site linki: www.pinaronline.com