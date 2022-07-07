Turizmin merkezine sağlık geliyor

Türk özel sağlık sektörünün öncülerinden Medicana Sağlık Grubu, sağlıkla büyümeye devam ediyor. Türkiye'deki 14 hastanesi ve sağlık sektörüne yaptığı önemli yatırımlarla yılda 4 milyondan fazla hastanın tedavi imkanı bulduğu Medicana Sağlık Grubu, Çeşme'de, turizmin merkezinde konumlandıracağı yeni sağlık merkeziyle, bölgeye ve turizme yepyeni bir sağlık anlayışı getiriyor. Medicana Çeşme'nin, Medicana Sağlık Grubu'nun temel kalite anlayışıyla hizmet vereceğini söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, "Yaz nüfusu 1,5 milyonu aşan Çeşme'nin sağlık anlamında kaliteli ve uzman bir bakış açısına ihtiyacı vardı. Çeşme ve bölgesinde ikamet eden ya da tatil için bu bölgeyi tercih eden yerli ve yabancı konukların sağlık güvencesi biziz" dedi.

'MERAK ETMEYİN'

Medicana Sağlık Grubu, sağlıkla büyümeye devam ediyor. Grup, 2020 yılında İzmir'de hizmete açtığı 13. hastanesi Medicana International İzmir Hastanesi'nin ardından Ege Bölgesi'nde ikinci sağlık merkezini Çeşme'de konumlandıracak. Çeşme'nin dokusuna uygun, hasta ve hasta yakınlarının konforu göz önüne alınarak tasarlanan Medicana Çeşme'nin, bölgenin sağlığına büyük bir katkı sağlayacağını ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, "Medicana International İzmir Hastanemiz ile sunduğumuz bütünsel sağlık hizmetini, kaliteli ve uzman bakış açısıyla Çeşme ve çevresine taşıyoruz" dedi.

Medicana Çeşme'nin, yaz nüfusu 1,5 milyonu geçen, pandemiden sonra ise kış nüfusunda da ciddi artış yaşanan Çeşme için büyük bir öneme sahip olacağını söyleyen Dr. Ünal, "Turizmin en gözde merkezlerinden biri olan Çeşme'de hemen herkes sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden şikayetçiydi. İnsanlar tatil için bu bölgeyi yoğun olarak tercih ediyor ama kafalarında hep 'başıma bir şey gelirse, ya da ailemin başına gelirse yeterli sağlık hizmeti alabilir miyim' diye soru işaretleri vardı. Bu soru işaretlerini Medicana Çeşme ile gidermek için yola çıktık. Onlara şunu diyoruz; 'siz tatilinizin keyfini çıkarın, merak etmeyin, biz buradayız" diye konuştu.

YAT TURİZMİNE ÖZEL

Ege'de ve Çeşme'de ciddi bir yat turizmi olduğunu, yaklaşık 6 milyon turistin ziyaret ettiği Ege'de turistin hizmet alabileceği, onların acil ihtiyacını karşılayacak bir merkezin olmasının güven verici olduğunun altını çizen Dr. Ulvi Ünal, "Mesela denizin ortasında oluşan acil bir durumda, helikopterin gidip hastayı alıp hastanemize getirmesi gibi bir organizasyonu gerçekleştirmek üzere alt yapı ve proje üretiyoruz" diye konuştu.

SAGLIK ÜSSÜ

● Çağdaş poliklinik alanları. ● Üst düzey bir teknolojik alt yapı ile kurgulanmış ameliyathaneler. ● Geniş acil servis alanı. ● Gözlem yatakları. ● Konforlu hasta odaları. ● Akademik hekim kadrosu ve yetkin sağlık personeli. ● Tüm tanı ve tedavilerin yapılabileceği güncel ve modern teknolojik cihaz alt yapısı.

GENIS HIZMET YELPAZESI

MEDİCANA Çeşme'de pek çok branşta hizmet verilecek. Bölge için önem arz edecek olan acil tıp hizmetleri ise çok daha geniş konumlandırılıyor. Bunun yanında hastalıkların tanısı ve tedavisi için oldukça mühim olan MR ve BT gibi görüntülüme işlemleri ile radyoloji de Medicana Çeşme'de yerini alıyor. Ayrıca Çeşme'de ikamet eden kişilerin ya da turistlerin sağlık hizmetine bir an önce kavuşması için bölgede çeşitli noktalarda ambulans konumlandırılacak. Medicana Çeşme'nde hizmet verecek olan tıbbi birimler; ● Acil Servis ● Dermatoloji ● Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ● Genel Cerrahi ● Kadın Hastalıkları ve Doğum ● Ortopedi ● Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ● Kardiyoloji ● İç Hastalıkları ● Göğüs Hastalıkları ● Göz Hastalıkları ● Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon