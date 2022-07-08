Bayramın ilk 2 günü için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın ilk ve ikinci günleri olan 9-10 Temmuz'da, İstanbul ile İzmir dahil olmak üzere 23 ilde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. 9 günlük bayram iznini tatilde geçirecek olan vatandaşlar, en çok havaların nasıl geçeceğini merak ediyor. Meteoroloji ise bayramın ilk 2 gününde şiddetli yağış olacağını duyurdu.

EGE'DE HAVA SICAK

Bayramın ilk günü Ege'nin kıyı ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık değerleri ortalama İzmir'de 34 derece civarında olacak. Aydın 37, Muğla 33, Denizli 30, Manisa 34, Balıkesir 31, Afyonkarahisar 30, Uşak 32 ve Kütahya 27 derece civarında seyredecek. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sağanak yağmurun etkili olacağı il sayısı ise artış gösteriyor. Şiddetli yağışların yurdun Kuzey Batı ve Kuzey kesimlerinde etkili olacağı belirtiliyor.

İHSAN KARATAŞ