Dev operasyonda Sarallar’ın İzmir kasası da patlatıldı

İSTANBUL Emniyeti kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Haziran ayında İstanbul merkezli, Ankara, İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Trabzon ve Artvin olmak üzere toplam 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 122 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarken, İzmir'den gözaltına alınanlar isimler arasında Karadeniz kökenli işadamı Hayrettin U. ile akrabası Mehmet U.'nun da olduğu öğrenildi.

FETÖCÜLERLE BAĞLANTILI

Çeşme'deki bazı eğlence mekanlarının sorumlusu olan Mehmet U.'nun Sarallar'ın İzmir'deki gizli kasası olduğu iddia edilirken, iki şüphelinin sorgulanmak üzere İstanbul'a götürüldüğü belirtildi. Örgütün Çeşme gibi turistik yerlerde büyük eğlence mekanlarını ele geçirmek için vale ve bodyguard hizmeti adı altında örgüt üyelerini yerleştirdikleri kaydedilirken, Alaçatı'da iki eğlence mekanını işlettiği, mekanların sorumlusunun da çetenin İzmir'deki gizli kasası olduğu iddia edilen Mehmet U. olduğu belirtildi.

Müteahhit Hayrettin U'nun ise, yasadışı işlere dahil olduğu ve satılık arsaları değerinin çok üzerinde fiyatlarla alıp, bu yöntemle çetenin kara para aklama işlerini yaptığı öne sürüldü. Hayrettin U.'nun daha önce FETÖ'den yargılanan S.Ç. ile C.K. ve dekorasyon işi yapan CHP'li meclis üyesi K.P. ile de ortak iş yaptığı kaydedildi.