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İzmir'de şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

İzmir'de Kurban Bayramı arefesinde şehit yakınları Kadifekale Hava Şehitliği'nde ziyaretlerde bulundu. Buruk geçen kabir ziyaretlerinde aileler dualar edip, kabirlere çiçekler bıraktı.

AA

08.07.2022, 12:23

İzmir’de şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesinde, Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen aileler, evlatlarının mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit aileleri, kabirleri temizleyip çiçek bıraktı. Bazı şehit yakınları da mezarlıkta gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de şehitliğe gelenlere ikramlarda bulundu.

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