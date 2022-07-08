Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 8 Temmuz Cuma

İzmir'de su kesintisi 8 Temmuz Cuma

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 8 Temmuz Cuma İzmir su kesintisi detayları...