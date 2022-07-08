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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 8 Temmuz Cuma

İzmir'de su kesintisi 8 Temmuz Cuma

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 8 Temmuz Cuma İzmir su kesintisi detayları...

08.07.2022, 10:15

Su kesintileri araştırılmaya başlandı. İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugün arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 8 Temmuz Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de su kesintisi 8 Temmuz Cuma

BUCA MUSTAFA KEMAL
08.07.2022 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA ATATÜRK
08.07.2022 saat 09:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 8 Temmuz Cuma

KARŞIYAKA DEDEBAŞI
08.07.2022 saat 09:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ATATÜRK
08.07.2022 saat 09:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 8 Temmuz Cuma

KEMALPAŞA ÖREN 75.YIL CUMHURİYET
08.07.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK FATİH
08.07.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 8 Temmuz Cuma

KİRAZ KARABURÇ
08.07.2022 saat 09:10 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÇUKURALTI
08.07.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 8 Temmuz Cuma

ÖDEMİŞ YOLÜSTÜ
08.07.2022 saat 09:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

SELÇUK BELEVİ
08.07.2022 saat 08:45 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

TORBALI BAHÇELİEVLER, YAZIBAŞI, İSTİKLAL
08.07.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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