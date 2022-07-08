İzmir’de su kesintisi 8 Temmuz Cuma

Su kesintileri araştırılmaya başlandı. İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugün arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 8 Temmuz Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 8 Temmuz Cuma İzmir su kesintisi detayları...
BUCA MUSTAFA KEMAL
08.07.2022 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA ATATÜRK
08.07.2022 saat 09:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DEDEBAŞI
08.07.2022 saat 09:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ATATÜRK
08.07.2022 saat 09:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖREN 75.YIL CUMHURİYET
08.07.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK FATİH
08.07.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ KARABURÇ
08.07.2022 saat 09:10 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÇUKURALTI
08.07.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ YOLÜSTÜ
08.07.2022 saat 09:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK BELEVİ
08.07.2022 saat 08:45 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI BAHÇELİEVLER, YAZIBAŞI, İSTİKLAL
08.07.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.