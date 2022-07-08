“Koku Torbalı’ya kadar gelmiş”

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı'da 200'e yakın Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ile bir araya geldi. AK Parti teşkilatınca ilçenin dört bir yanında karınca modeli alan çalışması yapıldı. İzmir'i saran kötü koku hakkında konuşan Kerem Ali Sürekli, "Bu kadarını biz de tahmin edemiyorduk ama İzmir metropolündeki pis koku, buraya kadar gelmiş. 'Çok şanslısınız, koku sorununuz yok' diyecektim ama varmış!" sözleriyle Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

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