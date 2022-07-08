Teos Marina sektörün yıldızı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapişlet- devret modeliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılarak 2010 yılında faaliyete geçen Teos Marina, yatçıların yoğun ilgisi sayesinde yüzde 120 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, marinanın 480'i denizde, 80'i karada olmak üzere toplam 560 yat kapasitesine sahip olduğunu ve seyre çıkan yatların yerini o süre içerisinde başka yat sahiplerine kiraladıklarını böylece yüzde 120 doluluk oranına çıktıklarını belirtti.

DÜNYADA İLK 500'DE

Son yıllarda özellikle pandemiyle birlikte yatçılığa ilginin arttığını vurgulayan Günlü, "Zaten yüzde 100 doluyduk. Birçok sektörün aksine marina sektörü, tekne satışlarının artmasıyla birlikte pandemi döneminden daha da güçlenerek çıktı. Üreticiler, ilgiden dolayı sipariş edilen tekneleri yetiştiremiyor. Şu anda ücreti peşin ödenip tekne siparişi verilse bile ancak 2025'te teslim alınabilir" dedi.

Uluslararası geçerliğe ve tanınırlığa sahip CMM (Certified Marina Manager) sertifikasına sahip dünyadaki 500 marina yöneticisinden biri olan Teos Marina Genel Müdürü Günlü, "Teos Marina, hizmet kalitesi ve konforuyla sürekli gelişiyor. 2018 yılından bu güne sürekli yüzde 100'ün üzerinde dolulukla hizmet veriyor" dedi. Günlü "Alnımızın akıyla çıktığımız pandemi sonrasında, yatçılarımızın konforunu, güvenliğini ve sağlığını önemsiyor, yetkin personelimizle kaliteli ve profesyonel marinacılık hizmetleri sunarak marina yaşamından alacakları hazzı maksimuma çıkarmayı sürdürüyoruz. Tekne sahiplerimiz yüzde 100 kalite ve memnuniyet seviyesini korumak için tüm gayreti göstereceğimizden emin olabilir" ifadelerini kullandı.

KONFORLU HİZMETLER

Türkiye'de 25 bin civarında tekne bulunduğunu ve yaklaşık 3 bin kişiye bir tekne düştüğünü söyleyen Günlü, Seferihisar'da 136 dönümlük alana kurulu Teos Marina'nın aynı zamanda sosyal tesis alanlarıyla da halka hizmet verdiğini vurguladı. Günlü şunları söyledi: "Marina hizmetleri dışında çarşı bölgemizde de 7 bin metrekare kapalı alanımız var. Hem tekne sahipleri, hem de misafirlerimiz toplam 12 bin metrekarelik alana oturtulmuş olan Teos Marina Çarşı'da 13 farklı konseptte hizmet veren restoran, kafe, gece kulübü, tenis kortu, butik alışveriş mağazaları, süpermarket, SPA, dalış merkezinin hizmetlerinden faydalanabiliyor. Yatçılarımıza bakım, onarım, elektrik, su, 300 Mb hızda ücretsiz kablosuz internet, bisiklet, golf aracı gibi birçok marinada olmayan hizmetle konforlu bir yaşam alanı sunuyoruz."

FUARLARDA YOGUN ILGI GÖRÜYORUZ

YATÇILARIN marinaya ilgisinden çok memnun olduklarını ifade eden Günlü, "Ege Bölgesi'nin de en büyük marinalarından ve denizcilik sektörünün en önemli paydaşlarından biri olarak İzmir ve ülke ekonomisine yat turizmi anlamında önemli katkı sağlıyoruz. İstanbul, Almanya ve İngiltere'deki fuarlara katılıp ülkemize yabancı yatçıların gelmesini sağlıyoruz. Teos Marina'ya fuarlardan çok pozitif geri dönüşler alıyoruz. Şu anda bekleme listemizde hem Türk, hem yabancı yatçılara ait 267 tekne var" dedi. TOLGA TEKİN