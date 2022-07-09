34 tarihi bina restore edildi! Kemeraltı "dünya mirası" olma yolunda

Barcelona ve Napoli gibi kentleri rakip olarak gördüklerini anlatan Köşger, "Barcelona'ya Kovid-19 öncesi rakamlara göre 90 milyon turist geliyor. İzmir'e ise 1 milyon civarında. İzmir'in çok önemli bir geçmişi var. Tarihi dokunun ortaya çıkarılmasıyla, aynı hedefe yönelik tüm paydaşların bir araya geldiği tanıtım çalışmalarının yürütülmesiyle İzmir, Akdeniz havzasındaki en önemli liman kentlerinden birisi olacak." dedi.