İzmir Körfezi’ndeki ‘koku’sorunu için ilk adım atıldı

Son dönemlerde İzmir'de en çok tartışmalara neden olan konuların başında gelen 'kötü koku' sorunu ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi önemli bir ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Koku sorunu ile ilgili konuşan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'deki kokunun ana sorunlarından biri arıtmadan çıkan çamurun yirmi yıldır Çiğli Arıtma'nın çevresinde depolanmasıydı" demişti. Başkan Soyer'in çamuru taşıyacağını söylediği proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıkma kararı aldı. "Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan Çamurun Nakliyesi ve Geri Kazanım/Bertarafı İşi" kapsamında açık ihale gerçekleşecek. Duyurulan ihale için 60 gün süre ile 15 bin ton atık nakliyesi ve geri kazanım/bertarafı ile 9 bin ton atık geri kazanım/ bertarafı işinin yapılması planlanıyor. Körfezin kirliliğinin bitirileceği söylenen ihalenin tarihi 9 Ağustos 2022 saat 11.00 olarak belirlendi. İhalenin yapılacağı yer ise İZSU Genel Müdürlüğü olarak duyuruldu.

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