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İzmir'de korkunç cinayet! Ekipler 4 günlük cesetle karşılaştı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evden yükselen kötü koku ihbarına giden ekipler girdikleri dairede cesetle karşılaştı. Cesedin yaklaşık 4 gün olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

09.07.2022, 08:43 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022, 09:31

İzmir’de korkunç cinayet! Ekipler 4 günlük cesetle karşılaştı

Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 sokaktaki bir evden kötü koku gelmesi üzerine, saat 20.00 sıralarında vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, girdikleri evde Tugay Bekdemir isimli kişiye ait cesetle karşılaştı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, elbiseleri çıkartılan Bekdemir'in, bacağından kesici- delici bir alet ile yaralanarak öldürüldüğünü belirledi. Cesedin ise 4 günlük olduğu öğrenildi. Bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Tugay Bekdemir'in cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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