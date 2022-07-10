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Haberler İzmir Ege'nin en büyük projelerinden! 7 saatlik yol 3 saate inecek

Ege'nin en büyük projelerinden! 7 saatlik yol 3 saate inecek

2023 yılında tamamlanması beklenen ve Ege Bölgesi'nin en önemli, en büyük otoyol projelerinden olan Denizli-Aydın Otoyolu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ege ve Akdeniz'in turizmini daha kuvvetlendirecek olan projenin tamamlanmasıyla 7 saat olan İzmir-Antalya arasının 3 saate ineceği belirtiliyor.

İHA

10.07.2022, 11:20

Ege’nin en büyük projelerinden! 7 saatlik yol 3 saate inecek

16 Kasım 2020'de temeli atılan, 97 kilometresi Aydın'da ve 66 kilometresi ise Denizli'de olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın - Denizli Otoyolunda çalışmalar sürüyor.

Ege Bölgesi'nin en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak projenin 2023 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. İzmir'den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya'ya uzanacak olan otoyolun, Ege ve Akdeniz'in turizmini güçlendirmesi bekleniyor.



Projenin tamamlanmasıyla halen 7 saat olan İzmir-Antalya arasının 3 saate ineceği belirtiliyor. İzmir-Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu'nun 2. etabı olan 140 kilometrelik 6 şeritli Aydın-Denizli otoyolu 23 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte toplamda 1 milyar 137 milyon Euro'ya mal olacak.

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