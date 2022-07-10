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Haberler İzmir Foça'da bayram bereketi! Turizmcinin yüzü güldü

Foça'da bayram bereketi! Turizmcinin yüzü güldü

İzmir Foça’da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de tatilci akını yaşanıyor. Havanın hafif esintili olması tatilcileri memnun etti. Bayram nedeniyle otel ve pansiyonların dolduğu Foça'nın esnafı da durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İHA

10.07.2022, 17:52

Foça’da bayram bereketi! Turizmcinin yüzü güldü

İzmir'in Foça ilçesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Arife gününden itibaren ilçeye gitmeye başlayan tatilciler, bölgedeki otelleri yüzde 80, yüzde 90 oranında doldurdu. Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin geldiği turistik ilçede özellikle sahil kısmında yoğunluk görüldü. Bayram nedeniyle otel ve pansiyonların dolduğu Foça'nın esnafı da durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Tatil için Foça'ya gelen Mehmet Öztürk isimli vatandaş, "Güzel bir yer, huzurlu bir yer denizi ve sahili çok güzel geçen sene günü birlik olarak gelmiştik. Bu sezon burada tatil yapacağız" dedi. Foça'da kafeterya işletmecisi Şükrü Ercamat ise, "Foça'da kafeterya işletmecisiyim, yıllardır esnafız.

Pandeminin bitmesi ve bayramın da gelmesi ile esnafın yüzü güldü" açıklamasında bulundu. Foça'da 50 yıldır otel işletmeciliği yapan Sabahattin Karaca ise, "İnsanlar bir an önce kendini sahil kenarlarına atmak istedi. Foça'yı tercih ettiler. Foça'da otel ve pansiyonlar doluluk oranına ulaştı" dedi.

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