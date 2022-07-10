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İzmir'de su kesintisi 10 Temmuz Pazar

İZSU tarafından yapılan duyuruda İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşanacağı araştırılıyor. İşte 10 Temmuz Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...