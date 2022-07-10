İzmir’de su kesintisi 10 Temmuz Pazar

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaptığı duyuruda İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 10 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ 10 TEMMUZ PAZAR
BAYRAKLI SOĞUKKUYU, POSTACILAR, ONUR
10.07.2022 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ERGENE
10.07.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÇİFTLİK
10.07.2022 saat 02:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK ELMADERE
09.07.2022 saat 13:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
KINIK TAŞTEPE
10.07.2022 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ TÜRKMEN, ÜÇ EYLÜL, EMMİOĞLU, UMURBEY, CUMHURİYET, HÜRRİYET, KUVVETLİ, MEŞRUTİYET
10.07.2022 saat 07:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.