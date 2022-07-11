Bodrum ve Tire’de orman yangınları

İzmir ve Muğla'da çıkan orman yangınları yürekleri ağza getirdi. Bodrum'un Mumcular Bahçeyakası bölgesinde dün saat 15.20 sularında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmaya başladı. Alevlerin yükselmesinden 11 dakika sonra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede 28 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer ile karadan müdahaleye başladı.



Tire'deki yangında zeytin ağaçları ile bölgede bulunan arı kovanlarının zarar gördü.



ARI KOVANLARI YANDI

7 uçak ve 7 yangın söndürme helikopterinin de havadan başladığı müdahalede barajın yakın olması kısa sürede alevlere su atmayı kolaylaştırdı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. İZMİR Tire'de ise, makilik alanda çıkan orman yangınında köylülere ait zeytin ağaçları ile arı kovanları zarar gördü. Kireli ve Dereli köyleri arasında yer alan Uzundere mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına bölge halkının ihbarı üzerine toplam 8 arazöz, 1 dozer, 3 su tankeri ve helikopterlerle müdahale edildi. Yaklaşık 30 dönüm arazide etkili olan yangında zeytin ağaçları ile bölgede bulunan arı kovanlarının zarar gördüğü belirlendi. Tire Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin etkili müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan alevler daha sonra tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

NADİR UYSAL