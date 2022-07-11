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Haberler İzmir Bu kafede kıtap okuyana çay bedava

Bu kafede kıtap okuyana çay bedava

11.7.2022

Bu kafede kıtap okuyana çay bedava
Okuma alışkanlığını artırmayı hedefleyen Bayraklı Belediyesi, belediye bünyesindeki Değirmen Kafe'yi 'Kitap Kafe' olarak yeniden tasarladı. Vatandaşların uğrak mekanları arasında bulunan kafenin iç tarafında bulunan kapalı alana kitaplar yerleştirilip okuma alanları oluşturuldu. Bayramla birlikte kullanıma sunulan Kitap Kafe, vatandaşların da beğenisini kazandı. Okumaya teşvik etmek amacıyla kafeyi kullanan vatandaşlara ücretsiz çay hizmeti de verileceği belirtildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kitapseverleri Kitap Kafe'ye davet etti.
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