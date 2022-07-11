Bu kafede kıtap okuyana çay bedava

Okuma alışkanlığını artırmayı hedefleyen Bayraklı Belediyesi, belediye bünyesindeki Değirmen Kafe'yi 'Kitap Kafe' olarak yeniden tasarladı. Vatandaşların uğrak mekanları arasında bulunan kafenin iç tarafında bulunan kapalı alana kitaplar yerleştirilip okuma alanları oluşturuldu. Bayramla birlikte kullanıma sunulan Kitap Kafe, vatandaşların da beğenisini kazandı. Okumaya teşvik etmek amacıyla kafeyi kullanan vatandaşlara ücretsiz çay hizmeti de verileceği belirtildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kitapseverleri Kitap Kafe'ye davet etti.

DİĞER