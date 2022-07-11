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Haberler İzmir Çeşme'deki Ilıca Plajı hıncahınç doldu! Adım atacak yer kalmadı

Çeşme'deki Ilıca Plajı hıncahınç doldu! Adım atacak yer kalmadı

Kurban Bayramı tatili ile Çeşme'ye tatilci akını yaşandı. İlçenin nüfusu 1 milyonu aştı, dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda adım atacak yer kalmadı. Tatilci kalabalığı havadan görüntülendi.

İHA

11.07.2022, 19:27

Çeşme’deki Ilıca Plajı hıncahınç doldu! Adım atacak yer kalmadı

İzmir'in Çeşme ilçesi Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tatilcileri ağırlamayı devam ediyor. Nüfusu 1 milyona dayanan ilçenin en ünlü plajlarından olan Ilıca plajında yaşanan yoğunluk havadan dron ile görüntülendi.



Arife gününden itibaren tatilci akınına uğrayan Çeşme'de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayramın üçüncü gününde tıklım tıklım olan ilçede, tatilciler serinlemek için plajlara akın etti. 3 kilometrelik şeridi olan ünlü Ilıca plajına gelen vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu.

Plajda bazı vatandaşlar yüzerek vakit geçirirken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. O anlar ise Çeşme'ye tatile giden dron pilotu Rasim Özkan tarafından havadan görüntülendi.

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