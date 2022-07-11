Çeşme’nin nüfusu 1 milyona dayandı

İzmir'in en ünlü ve gözde tatil noktalarından biri olan Çeşme'de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Arefe gününden itibaren ilçeye gelmeye başlayan tatilciler, bölgedeki otelleri yüzde 90 oranında doldurdu. Yerleşik nüfusu 40 bin olan Çeşme'nin nüfusu bayramın ikinci günü 1 milyona yaklaştı. İlçenin en ünlü plajlarından biri olan Ilıca'da da yaşanan nüfus yoğunluğu göze çarptı. 3 kilometrelik şeridi olan ünlü plaja gelen vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu. Rüzgarın da zaman zaman şiddetini artırdığı plajda bazı vatandaşlar yüzerek vakit geçirirken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Ilıca Plajı'nda oluşan kalabalık havadan görüntülendi. İstanbul'dan tatil için gelen Çeşme'ye gelen Ramazan Kavkaç, "Burada ilk günümüz. Çok güzel ve dolu dolu geçiyor. Gezilecek yerler var, denizi çok güzel. Rüzgar var ama bizi etkilemiyor" dedi. Sezer Demir ise, "Buraya ilk kez geliyorum. Çok güzel bir yer. Kalabalık ama bizim için problem değil. Daha çok aileler var, ortam güzel" şeklinde konuştu.



RÜZGAR DİNLEMEDİLER

Bayram tatili için arkadaşlarıyla geldiklerini söyleyen Talip Çakmak da, "Ilıca güzel bir plaj. Havası da sıcak. İstanbul'u sel götürüyormuş. Bize de böyle denk geldi. Bugün hava rüzgarlı ama zaten kendimize rota belirledik. Çeşme, Alaçatı ve Muğla gibi yerlere gidiyoruz" dedi.

OTELCİLER İLGİDEN ÇOK MEMNUN

Kurban Bayramı nedeniyle ilçede oluşan yoğunluktan turizmciler de memnun. Otellerde doluluk oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını söyleyen Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Rezervasyonlar sürüyor. Temmuz ayının ilk haftasındayız, Kurban Bayramı'nın sezonun merkezinde oluşu ve uzun bir tatil oluşu doluluk oranlarını yüzde 100'den yüzde 70'e düşürdü. İnsanlar tatillerinin yarısını Bodrum, diğer yarısını Çeşme'de geçirmeyi tercih ediyor. Doluluklar bölgelere ayrıldı, birçok tatilci Ege turu yaparak Çanakkale'den Antalya'ya kadar olan destinasyonu tur şeklinde kullandı. 9 günlük tatil planında iyi bir doluluk yaşayacağız. Ağustos ayında da yüzde 90 doluluk bekliyoruz" diye konuştu.





KUŞADASI VE DİDİM PLAJLARI DOLDU TAŞTI

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesindeki plajlarda, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Tatilciler, bayramda Kuşadası'ndaki Kadınlar Denizi, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı, Didim'deki Altınkum plajları ile Cennet ve Manastır koylarına adeta akın etti. İki ilçede de termometreler 38 dereceleri gösterdi. Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Kurban Bayramı'nda ilçelerindeki büyük otellerin dolduğunu, küçük işletmelerde de doluluğun yüzde 90'ı bulduğunu kaydetti.

FOÇALI TURİZMCİYE ÇİFTE BAYRAM

İzmir Foça'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de tatilci akını yaşanıyor. Arife gününden itibaren ilçeye gitmeye başlayan tatilciler, bölgedeki otelleri yüzde 80, yüzde 90 oranında doldurdu. Bayram nedeniyle otel ve pansiyonların dolduğu Foça'nın esnafı da durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Foça'da kafeterya işletmecisi Şükrü Ercamat, "Foça'da kafeterya işletmecisiyim. Pandeminin bitmesi ve bayramın da gelmesi ile esnafın yüzü güldü" açıklamasında bulundu. Foça'da 50 yıldır otel işleten Sabahattin Karaca ise, "İnsanlar kendini sahil kenarlarına atmak istedi. Foça'da otel ve pansiyonlar doluluk oranına ulaştı" dedi.