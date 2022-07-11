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İzmir'de jandarmadan operasyon! 447 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 447 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda organizatör oldukları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alınırken 6'sı tutuklandı.

DHA

11.07.2022, 10:43

İzmir’de jandarmadan operasyon! 447 kaçak göçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar düzenledi.

Menderes'te 4, Çeşme'de 3, Seferihisar, Foça ve Karaburun ilçesinde 2 operasyon gerçekleştirildi . Operasyonlarda toplam 447 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda organizatör oldukları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Diğer 7'si hakkında ise adli işlem başlatıldı. Operasyonlar kapsamında 5 taksi, 1 kamyonet, 2 bot ve 2 bot motoru, 10 can yeleği, 30 litre benzin ile 1 otomobile el konuldu. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

2022 yılında 52 bin göçmen sınır dışı edildi

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