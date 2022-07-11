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İzmir'de su kesintisi 11 Temmuz Pazartesi

İZSU bugüne ait İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintilerinin yaşanacağı araştırılmaya başlandı. İşte 11 Temmuz Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...