İzmir’de su kesintisi 11 Temmuz Pazartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 11 Temmuz Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 11 TEMMUZ PAZARTESİ
GAZİEMİR DOKUZ EYLÜL
11.07.2022 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT
11.07.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE İPEKÇİLER
11.07.2022 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA YAKA, SIRA
11.07.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.