İZSU nihayet kötü kokuyu almaya başladı!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 3.5 yıl sonra Körfez kirliliği ve kötü kokuyla mücadele için esaslı çalışmalar yapmaya başladı. Bu çerçevede Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi revize edilecek. Koku sorununun bir nedeninin de Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki çamur sahaları olduğunu tespit eden İZSU, 1 Temmuz itibarıyla depolama sahasını döküme kapattı. Projenin orijinal tasarımında olduğu gibi çıkan çamurun lisanslı tesislerde bertaraf edilmesi uygulamasına geçildi. Yıl sonunda uygulamaya başlayacak çalışma İzmir'in koku kaynaklarından birini tümüyle ortadan kaldıracak.

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