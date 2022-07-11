Kalyoncu: Tunç Soyer KCK ağzıyla konuşuyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in üç yılını anlattığı konuşmasını değerlendirdi. Soyer'in KCK ağzıyla konuştuğunu söyleyen Kalyoncu "Güya çevreci bu şahıs, İzmir'de yeni bir formül bulmuş. Ekolojik demokrasi diye bir laf ile ortaya çıkmış. Anlaşılan bölücü arkadaşları kendisine KCK belgelerinden alıntı yaparak fısıldamışlar. İzmir ilini kantonlara bölündüğü bir model de hazırlanmış mı? Yoksa ettiği lafın kaynağından veya aktığı su yatağından haberi yok mu? Gerçi bu derin ekolojist şahsın su kaynağı veya dere yatağı ile işi olmaz. Olsaydı İzmir böyle olmazdı. O terör örgütüne şirinlik desteği verme peşinde. İzmir için taş üstüne taş koyanı övmeye hazırız. Maalesef Tunç Soyer ve yönetimi gitmeden öyle bir günü göreceğimizi sanmıyorum. Asıl yazık olan İzmir'dir. Merhum Âşık Daimi'nin hatırlattığı gibi, geçen zamanın telafisi yoktur" dedi.

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