Karakız ve Ferdinand Kemalpaşa’da buluştu

Mersin'de kurban edilmemek için kaçıp denizde yüzerek kaçmaya çalışan keçi, yakalanmasının ardından AHBAP Derneği tarafından satın alındı. İzmir Kemalpaşa'daki kurtarılmış hayvanlar çiftliğine getirilen ve Karakız adı verilen keçi, 2018'de kurban edilecekken Rize'den Trabzon'a kadar yüzerek kurtulan Ferdinand ile bu çiftlikte buluştu.



"VEJETERYAN OLACAĞIM"

Birlikte yem yiyen Karakız ve Ferdinand'ın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, "Kurban edileceğini anlayınca denize kaçan Karakız'ı sahiplenmiştik. Şu andan itibaren Ferdinand'ın yanında" ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı, yaptığı ikinci paylaşımında ise, "Bazı arkadaşlarımız 'Niye?' diye sormuş. Bu keçi kesileceğini anlayınca 3 gün kaçmış. Kıyamıyor insan. İkiyüzlü olmayayım vejeteryan değilim ama çok mücadele ediyorum. Bir gün vejeteryan olacağım" dedi.