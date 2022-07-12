Çeşme’de 73 yıllık gelenek! Yeniden canlandırdılar

Bir dönem organizasyonu, Dursun Santürk'ten ben devraldım. 13 yıl kadar ben yürüttüm. Ardından Ilıcalı kardeşlerime, 'Benden bu kadar. Artık siz devralın' dedim. Ilıca Kültür ve Sanat Derneği kurulmuştu. Hepimiz derneğe üyeyiz. Son birkaç yıldır dernek önayak oldu ve bayramlaşma gerçekleşti. Gençler bu geleneği devam ettiriyorlar. Umarım uzun yıllar devam eder" diye konuştu.

Ilıcalılar'ın geleneksel bayram buluşması, toplu fotoğraf çekimi ve lokma ikramı ile son buldu.