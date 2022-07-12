Çiğli’de sokaklara pislik akıyor

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İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi 6796/3 sokakta oturan vatandaşlar, altyapı sorunu nedeni ile mağdur olduklarını dile getirdi. Numara 30, 32, 34, 36, 38 ve 40'taki dairelerdeki altyapı eksikliği yüzünden kanalizasyon sularının asfalt yola aktığını ve çevreye de pis koku yayıldığını iddia eden mahalle sakinleri, yetkililerden sorunun çözümünü istedi.







ÇÖZÜM BULUNAMIYOR

Büyükşehir'e bağlı İZSU ve Çiğli Belediyesi yetkililerine konuyu ilettiklerini söyleyen mahalleli, "Sokağımızdaki kanalizasyon suları 1 yıldır yola akıyor. Defalarca sorunu ilettik ancak kimse bir çözüm bulmadı. Özellikle yazın burada kokudan durulmuyor. Çoluk çocuk hastalık kapma ihtimalimiz var. Belediye bu sorunu vatandaşların kendilerinin çözmesi gerektiğini söylüyor. O zaman her ay su faturalarımızdan katı atık bedeli adı altında para toplanıyor. Neden bu soruna yetkililer bir çözüm bulmuyor" diye konuştu.

MENEMEN'DE İZSU'YA TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Menemen'in göbeğinde aylardır süren altyapı çalışması nedeniyle ortalığın toz duman olmasından şikayet eden vatandaşlar isyanda. İZSU'nun kazdığı Esatpaşa mahallesindeki Atatürk Caddesi'nin toprakla örtülüp bırakıldığını kaydeden ilçe halkı, yoldan kalkan tozlar yüzünden nefes alamadıklarını dile getirdi. Çalışmaların üzerinden aylar geçmesine rağmen yolun eski haline getirilmediğini, İZSU'ya ait boruların sağa sola atıldığını kaydeden vatandaşlar, "Buradaki çalışmalar tam bir rezalet. Esnafın işleri yüzde 70 düşmüş durumda. Toz dumandan dükkan açmak istemiyorlar. Birileri artık sesimizi duysun" diye tepki gösterdi.





DAVUTLAR'DA ALTYAPI İSYANI

Aydın Kuşadası'nda özellikle yazlıkçıların akın ettiği mahallelerden olan Davutlar'daki altyapı eksikliği yaz kış burada oturan vatandaşları mağdur etti. Taç Sokak'taki kanalizasyon sularının apartmanların bodrum katına dolduğunu anlatan vatandaşlar, aylardır resmen eziyet çektiklerini söyledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'ye sorunu aktardıklarını ancak köklü bir çözüm bulunamadığını söyleyen vatandaşlar, "Kanalizasyon altyapısı kaldırmadığı için taşan sular bodrum katlara doluyor. Menderes Caddesi'ne akan pis sular insan sağlığını tehdit ediyor. Bu iş vidanjörle olmaz. Altyapının yeniden yapılması lazım" dedi.



METİN BURMALI