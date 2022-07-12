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İzmir'de trafikte tehlikeli anlar! Maganda ortalığı birbirine kattı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz gece hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe sayan bir grup genç trafikte drift atarak ilerledi. O anları ise sosyal medyadan paylaştılar.

İHA

12.07.2022, 08:55

İzmir’de trafikte tehlikeli anlar! Maganda ortalığı birbirine kattı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir grup genç otomobil ile trafikte drift atarak ilerledi. Magandalar o anları cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Olay, 10 Temmuz gecesi Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Bir grup genç, trafikte drift atarak ilerledi. Hem kendi canlarını hem diğer araç sürücülerinin canını hiçe sayan magandalar o anları cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medya platformundan paylaştı.

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