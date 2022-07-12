Onursuz hain

Yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi yönetmek suçundan Türk İnterpolü'nün kırmızı bültenle aradığı İzmirli işadamı Yaşam Ayavefe, Yunanistan İnterpolü tarafından yakalanmıştı.



BÜYÜK HİZMET SUNABİLİR!

Yakalanmasının üstünden geçen 3 senenin ardından Yunanistan'ın onursal vatandaşlık verdiği Yaşam Ayavefe'nin terör örgütü FETÖ'nün yurt dışı yapılanma şemasında kaydının olduğu ileri sürüldü. Yunanistan'a "son derece önemli hizmetleri" bulunduğu belirtilen, Kovid-19 salgını sürecinde Yunanistan'a temel ihtiyaç maddesi, gıda ve sağlık gereçleri hibe ederek, ulusal sağlık sistemini çöküşten kurtardığı ifade edilen Yaşam Ayavefe'ye, 'Yunan ekonomisinin stratejik olarak güçlendirilmesi çerçevesinde ülke çıkarlarına büyük hizmet sunabilir başlığı' altında vatandaşlık verildiği belirtilirken gerçek nedenin Ayavefe'ye FETÖ'nün verdiği destek olduğu iddia edildi.



Yaşam Ayavefe'nin silahlı hain terör örgütü FETÖ'nün şemasında isminin geçtiği ve örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği ileri sürüldü



SÖZDE 'TEMİZ DÜNYA' PEŞİNDE

Birçok suçtan aranan Yaşam Ayavefe'nin bu suçlarını gölgelemek için 'Yeşil İklim Dünyası' projesini kullandığı ortaya çıktı. 'Temiz bir dünya' sloganıyla hareket ettiğini söyleyen Ayavefe, gezegendeki yaşamı iyileştirmek için dünyanın birçok noktasına çöp geri dönüşüm merkezi kurmaya başladığını duyurmuştu. Ayavefe'nin böylece kendisini kamufle etmeye çalıştığı iddia edildi.

2019 YILINDA YAKALANMIŞTI

Türkiye'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonları kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek" suçundan Türk İnterpolü tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Yaşam Ayavefe, 28 Şubat 2019'da, Türkiye'ye iadesi amacıyla Yunanistan İnterpol birimleri tarafından yakalanmıştı. Ancak Ayavefe Türkiye'ye iade edilmediği gibi üzerine bir de Yunanistan vatandaşlığı aldı.

FATİH ŞENDİL