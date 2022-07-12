  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Soyer-Gümrükçü krizi büyüyor / Kulağıma gelenler

Soyer-Gümrükçü krizi büyüyor / Kulağıma gelenler

12.7.2022

Soyer-Gümrükçü krizi büyüyor / Kulağıma gelenler
Erhan Gülenç yazdı / Kulağıma gelenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin Grup Başkanvekilliği seçiminde adaylığını açıklayan ancak daha sonra Başkan Tunç Soyer ve İl yönetiminin baskısıyla çekilmek zorunda kalan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, büyük bir şok yaşadı. Çünkü, aradaki krizi Gümrükçü'nün adaylıktan vazgeçmesinin bile sona erdiremediği ortaya çıktı.

***
Geçtiğimiz günlerde tramvay yatırımlarını incelemek için ilçeye gelen Soyer, Gümrükçü'yü affetmediğini gösteren bir tavır takındı. Soyer, Gümrükçü'ye ilçeye geldiğini haber bile vermedi. Bu davranışa bozulan Gümrükçü'nün çevresindekilere dert yandığını duydum...
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA