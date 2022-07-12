Soyer-Gümrükçü krizi büyüyor / Kulağıma gelenler

Erhan Gülenç yazdı / Kulağıma gelenler



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin Grup Başkanvekilliği seçiminde adaylığını açıklayan ancak daha sonra Başkan Tunç Soyer ve İl yönetiminin baskısıyla çekilmek zorunda kalan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, büyük bir şok yaşadı. Çünkü, aradaki krizi Gümrükçü'nün adaylıktan vazgeçmesinin bile sona erdiremediği ortaya çıktı.



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Geçtiğimiz günlerde tramvay yatırımlarını incelemek için ilçeye gelen Soyer, Gümrükçü'yü affetmediğini gösteren bir tavır takındı. Soyer, Gümrükçü'ye ilçeye geldiğini haber bile vermedi. Bu davranışa bozulan Gümrükçü'nün çevresindekilere dert yandığını duydum...

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