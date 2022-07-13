Bakan olursam kafayı yerim!

CHP'lilerin daha 1 yıl olan seçimle ilgili şimdiden kazanma ve hatta bakan olma hayalleri kurması komedi malzemesi olacak bir tablo ortaya çıkarmaya başladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da buna kapılarak sağlık bakanı olma hayalleri kurması ve bunu verdiği röportajda anlatması şaşkınlık yarattı. Doktor kökenli Tugay'ın bakan olma hayallerini anlattığı sözleri gülümsetti. Tugay, "Belediye başkanlığı yapıyorsunuz ancak genel seçim süreci var milletvekilliği, bakanlık gibi konular geçti mi aklınızdan?" sorusuna verdiği yanıtta, "Hayal ediyorum tabii. Olur da düşer şaşar ve biri bana Sağlık Bakanlığı'nı teklif ederse, kendimi nasıl hissederim diyorum. Benim böyle bir hedefim yok tabii ki. Ancak böyle bir teklif gelirse ne olur diye düşündüm sadece. Ben titiz bir insanım. Doktorum ve hastanelerde neler oluyor onu biliyorum" ifadelerini kullandı.



'ÇOK AĞIR BİR SORUMLULUK'

Bu hayali kurarken ülkenin tüm hastanelerinin gözünün önüne geldiğini anlatan Tugay, "İnsanların canı ile sağlığı ile ilgili hizmet veren kurumların sorumluluğunu bana verseler ne yaparım dediğimde kafayı yerim herhalde diyorum. Çünkü herhangi bir yerde birinin başına bir şey gelmesi ve bundan benim sorumlu olduğum duygusunu nasıl kaldırırım bilmiyorum. Çok ağır bir sorumluluk bu" diye konuştu.





TEK AMELİYAT 1 AYLIK MAAŞ

Tugay, "Doktorluk mu belediye başkanlığı mı?" sorusunu ise, "Başkanlık istiyorum. Yoksa maddi anlamda bir getirisi yok. Para için yapılacak bir iş kesinlikle değil. Doktorlukta 1 aylık maaşı 1 ameliyatta kazanıyordum" sözleriyle yanıtladı. Doktorluğu severek yaptığını ancak artık emekli olduğunu ifade eden Tugay, "Belediye başkanlığı yapmasam bile bir daha cerrahlık yapmayacağım. 5 sene ara verdikten sonra dönülmez. Emeklilik hayatı yaşayacağım sonrasında. Yazı yazabilirim. Araştırmalar yapıp onun üzerine yazabilirim. Tarih üzerine yazabilirim. Hikaye, roman tarzı yazabilirim. Benim yazar bir tarafım da var. Ben çocukken gerçek bir kitap kurduydum. Üniversiteye kadar çok okurdum. Ancak tıp fakültesine girince tüm zamanım ders çalışmaya gidiyordu" açıklamasını yaptı.



'ARITMA İLE İLGİLİ SORUN VAR'

İzmir'de Körfez kokusunun en çok hissedildiği yerlerden biri de Karşıyaka. Cemil Tugay, verdiği röportajda koku ile ilgili de konuştu. Arıtma ile ilgili bir sorun olduğunu kaydeden Tugay, "Tunç Başkan'ın söylediği bir şey var. Bugünün sorunu değil diye. Bugünlerde artmasının sebebi sadece yükünün artmış olması. Onunla ilgili yöntemi değiştirerek, kapasiteyi arttırarak çözülecektir. Yeni arıtma tesisleri gerekiyor. Başkan da bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Bu konu İZSU'nun yetkisinde kalan bir durum" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ