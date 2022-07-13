İzmir su kesintisi 13 Temmuz Çarşamba

Su kesintileri sabah erken saatlerde araştırılmaya başlandı. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 13 Temmuz Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün su kesintileri yaşanacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılmaya başlandı. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. Paylaşıma göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde arıza ve çalışma kaynaklı kesintiler yaşanacak. İşte 13 Temmuz Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Su kesintileri sabah erken saatlerde araştırılmaya başlandı. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 13 Temmuz Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
BERGAMA ZAFER, SELÇUK, ATMACA, KURTULUŞ, TALATPAŞA, ULUCAMİİ
13.07.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÜNİVERSİTE
13.07.2022 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR MUAMMER AKAR, POLİGON, GENERAL KAZIM ÖZALP
13.07.2022 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK ELMADERE
9.07.2022 saat 13:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
KONAK YAVUZ SELİM, MEHMET AKİF, ULUBATLI, FERAHLI, SAYGI
13.07.2022 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ZAFERTEPE, SELÇUK, 2.KADRİYE, GÜNEŞLİ
13.07.2022 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR DOĞANBEY
13.07.2022 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN
13.07.2022 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.