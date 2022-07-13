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İzmir su kesintisi 13 Temmuz Çarşamba

İzmir'de bugün su kesintileri yaşanacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılmaya başlandı. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. Paylaşıma göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde arıza ve çalışma kaynaklı kesintiler yaşanacak. İşte 13 Temmuz Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...