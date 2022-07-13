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İzmir'de ekiplerden operasyon! 143 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde ekiplerin düzenlediği operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışan 143 göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Toplamda 143 göçmenin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

DHA

13.07.2022, 08:41 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022, 09:19

İzmir’de ekiplerden operasyon! 143 kaçak göçmen yakalandı

Menderes ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini edinen kolluk kuvvetleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Koru Koyu mevkiinden tekneye binen 105 göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen A.Y. ve C.K. isimli şüpheliler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Öte yandan, yapılan çalışmalar kapsamında kolluk kuvvetlerince karada bulunan 38 göçmenin yakalandığı öğrenildi. Toplamda 143 göçmenin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Organizatör oldukları şüphesi ile gözaltına alınan 2 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

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