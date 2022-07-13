Kartı olmayanlar Teleferik’e binemiyor

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Kentin gezilip görülmesi gereken yerlerinin başında gelen Balçova'daki İzmir Teleferik Tesisleri'ne girişte teleferiğe binmek için sadece 'İzmirim Kart'ın geçtiğini iddia eden vatandaşlar, bu uygulamaya tepki gösterdi.





PARA GEÇMİYOR

İzmir'de toplu ulaşımda kullanılan İzmirim Kart'ın Teleferik'e binişlerde de geçerli olduğunu ancak kartı bulunmayanların nakit para ödeyerek teleferiğe binmek istediklerinde bunun gişe görevlileri tarafından kabul edilmediğini savunan vatandaşlar, "İzmir'de yaşayanların pek çoğunda İzmirim Kart olduğu için teleferiğe binmekte zorluk yaşamıyorlar ancak şehir dışından gelip de Balçova'daki teleferiğe binmek isterseniz gişedeki görevliler sizden İzmirim Kart ya da kredi kartı istiyorlar. Herhangi bir kart kullanmayan vatandaşlar ne yapacak? Nakit para verip bilet almak istedik ancak kabul edilmedi. Kaç saatlik yoldan gelip Balçova Teleferik Tesisleri'ni gezmek istedik ancak para kabul etmedikleri için içeri girip de teleferiğe binemedik" dedi.





BORNOVA'DAKİ PARK TEHLİKE SAÇIYOR

Bornova Belediyesi, 1934 yılından beri vatandaşların aktif olarak kullandığı Büyük Park'ta çevre düzenlemeleri yaparak burayı cazibe merkezi haline getirmek için kolları sıvadı. Park meydana zeminle aynı seviyede olan ve kuru havuz denilen bir sistem yapıldı. Zemine yerleştirilen fıskiyeler ve ışıklandırma sistemi ile vatandaşların dikkatini çeken kuru havuz, zamanla kaderine terk edildi.





Havuz alanındaki metal kısmın çıkık vidaları çocuklar için tehlike oluşturuyor



ÇOCUKLARIN AYAĞI KIRILABİLİR

Bornova Belediyesi'ne metrelerce uzakta olan havuzun suyu artık akmazken, kuru havuzun üzerindeki paslanmaz çelik ızgaraların vidaları da tek tek çıkmaya başladı. Vidaları olmadığı için çıkan ızgaraların içerisinde bir insanın ayağının girebileceği şekilde çukurlar oluşurken, haftanın belli günlerinde çocukları ile birlikte parka temiz hava almaya gelen vatandaşlar bu durumdan tedirgin olmaya başladı.

Kuru havuzun zeminin tehlike saçtığını aktaran vatandaşlar, "Burası belediyenin hemen yanı başında. Ancak bakımsızlıktan ne hale geldiğini görüyorsunuz. Havuzun üzerine döşenen çelik ızgaralar vidaları olmadığı için yerlerinden çıkabiliyor. Fark etmesek bizim ya da çocuklarımızın ayağı bu çukurlarda kırılabilir. Ayrıca binlerce lira harcanarak yapılan bu tür havuzların neden düzenli olarak bakımları yapılmıyor anlamak mümkün değil. Yetkililerin bu duruma bir el atmasa gerekiyor" diye konuştu.



Çift taraflı yapılan park sebebiyle ambulanslar bile geçemiyor.

ALSANCAK'TA OTOPARK SORUNUNA TEPKİ

Kentin en kalabalık semtlerinden biri olan Alsancak ile Kahramanlar bölgesinde hafta içi araç ve insan yoğunluğunun çok fazla olduğunu söyleyen vatandaşlar, çift taraflı araç parkları yüzünden sıkıntı yaşadıklarını aktardı. Mahalle sakinlerinin yanı sıra sağlık kuruluşlarına ambulans ile hasta getirip götürenlerin de uygunsuz parklar yüzünden birçok zorlukla karşılaştığını anlatan vatandaşlar, "Alsancak ve Kahramanlar gibi sağlık kuruluşları ile çevrili olan bu bölgede çift sıra park eden araçlar yüzünden çok zorluk yaşanıyor. Özellikle Can Kulduk Sokak'ta çift parktan dolayı kapanan yollardan geçemeyen ambulanslar bu zorluktan nasibini alıyor. Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi'nin yeterli otoparkı olmamasından dolayı özel otoparklar fahiş fiyatlar istiyor. Korsan otoparkçılar da diğer cadde ve sokakları işgal etmiş durumda. Bu soruna bir çözüm bulunmalı" dedi.

METİN BURMALI