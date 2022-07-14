Ege’de 6 milyon tatilci bereketi

MUĞLA'NIN Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Ula, İzmir'in Çeşme ve Aydın'ın Kuşadası ile Didim ilçeleri 9 günlük bayram tatilinde yerli yabancı turistlerin akınına uğradı. 6 milyon kişi uzun tatili fırsat bilerek Ege'nin turizm merkezlerini doldurdu. Muğla'nın 1 milyon 21 bin 141 olan nüfusu, bayramda 4 milyonu aştı.

Tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, plajlar ve kamp alanlarında boş yer kalmadı. Bodrum'un nüfusu 1 milyona, Datça'nın nüfusu 300 bine, Fethiye'nin nüfusu 700 bine, Marmaris'in nüfusu 800 bine dayandı. Rezervasyonsuz gelen tatilciler, geceyi araçlarında ya da ağaçların altına geçirdi. Yerli turist sayısının 6 milyona çıktığı belirtiliyor.

YABANCILAR DA GELDİ

BODRUM Otelciler Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin, özellikle arife gününden itibaren ilçeye 250 binin üzerinde aracın giriş yaptığını söyledi. Birçok otelde yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını da ifade eden Girgin, "Temmuzda otellerde yüzde 90 doluluk yaşanıyor. Son iki yılın ardından yabancı turistte de ciddi bir artış gözlendi. Ağustos ayına yönelik avantajlı tatil fırsatları yerli ve yabancı turisti cezbediyor" diye konuştu.

ÇEŞME'NİN NÜFUSU 20 KAT ARTTI

ÇEŞME'NİN nüfusu bayram tatilinde 20 kat artarak 1 milyona yaklaşırken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Çeşme'de yoğunluğun 17 Temmuz'a kadar sürmesi beklenirken, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, "Gelenlerin çoğu yerli turist. Tesisler fiyatları ellerinden geldiğince makul seviyede tuttular" dedi.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

DİDİM'DE de yaşanan hareketlilik sokağa da yansırken, Altınkum bölgesinde araç park edecek yer kalmadı. Bayram hareketliliği esnafı da turizmcileri de sevindirdi.

KRUVAZİYER SEVİNCİ

AYDIN'IN turistik ilçeleri Kuşadası ve Didim'e yaklaşık 2 milyon turist gelirken otellerde doluluk yüzde 95'e çıktı. Bayram tatili boyunca 5 kruvaziyerle Kuşadası'na 25 bin yabancı turist geldi.

■ İHSAN KARATAŞ