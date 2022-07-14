Gürçeşme yolu 3 şeride çıkıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 30 yıldır kent gündeminde olan "Gürçeşme Caddesi'nin genişletilmesi" projesinin yüzde 60'ını tamamladı. Hem Konak ilçesine bağlı Gürçeşme ve çevresindeki semtlerin hem de Buca'nın kent merkeziyle bağlantısını sağlayan en önemli arterlerden olan caddenin genişliği 10 metreden 20 metreye çıkartılıyor.

Ayrıca bölgedeki istinat duvarı ve merdivenler de yenileniyor. Mevcut yol 3 şeride çıkıyor. Buca'ya araç giriş çıkışını da önemli ölçüde rahatlatacak çalışmalar Eylül ayında tamamlanacak.