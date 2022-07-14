İzmir Vali Konağı, Adnan Menderes Müzesi oluyor

İzmir'de son günlerde gündemden düşmeyen ve 2017 yılında Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü olan Paşa Konağı ile takas edilen, Göztepe'deki İzmir Vali Konağı'nın Adnan Menderes Müzesi yapılmasının planlandığı öğrenildi. Katip Çelebi Üniversitesi yetkilileri, binanın restore edilmesi için Anıtlar Kuruluna başvurduklarını ve Valiliğin restore ettirip üniversiteye teslim etmesinin ardından bünyesinde Adnan Menderes Müzesi ve bir kültür merkezi yapacaklarını dile getirdiler.

PROTOKOLLE DEĞİŞTİRİLDİ

İzmir'de 2017'de yapılan imar değişikliği kapsamında Karantina Mahallesi sınırlarında bulunan Paşa Konağı arazisi, üniversite alanı kullanımından çıkarıldı. Kentsel SİT alanı kararı bulunan yapı kamu hizmet alanına dönüştürüldü. Yapılan düzenlemeyle beraber Vali Konağı statüsüne geçti. Bu süreçle birlikte Vali Konağı binası da Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne devredildi. Devir işleminin ardından Konağın mülkiyetini alan Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü talidat ve onarım yapılması için ikinci bir protokolle Valiliğe teslim etti.

ÜNİVERSİTE KARAR ALDI

KATİP Çelebi Üniversitesi yetkilileri binaya Adnan Menderes Müzesi yapılmasının planlandığını ve Konağın Üniversitenin kültür merkezi olarak hizmet vereceğini ifade etti. Valiliğin onarım ve bakım çalışmasını bitirip Konağın kendilerine yeniden teslim edilmesinin ardından üniversite olarak çalışmalara start vereceklerini belirten yetkililer, "Projemiz kapsamında Adnan Menderes Müzesini kente kazandıracağız. Sergilerle diğer kültürel etkinliklerin yapılacağı kültür merkezi de bu bütünlük içinde yer alacak. Son kararı restorasyon ve onarım sonrası vereceğiz" bilgisini verdi. FATİH ŞENDİL