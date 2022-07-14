Jandarmaya silah çeken şehir eşkıyası kamerada

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çocuk kavgası ile başlayıp büyüyen olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklanırken, şüphelilerden birinin jandarmaya silahını doğrulttuğu anların da kameralar tarağından kaydedildiği öğrenildi. 5 Temmuz günü Demircili Mahallesi'nde yaşanan kavgaya ilişkin görüntüler, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde jandarma ekiplerinin havaya uyarı ateşi açtığı, bu esnada beyaz tişörtlü bir kişinin de belinden çıkardığı tabancayı jandarmaya doğrultarak ateş ettiği açıkça belli oluyor.

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