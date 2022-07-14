Menderes’te yakalanan iki insan taciri tutuklandı

İZMİR'İN Menderes ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 143 göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Koru Koyu mevkiinden tekneye binen 105 göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen A.Y. ve C.K. isimli şüpheliler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, yapılan çalışmalar kapsamında kolluk kuvvetlerince karada bulunan 38 göçmenin yakalandığı öğrenildi. Toplamda 143 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Organizatör oldukları şüphesi ile gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

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