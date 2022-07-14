  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Menderes’te yakalanan iki insan taciri tutuklandı

Menderes’te yakalanan iki insan taciri tutuklandı

14.7.2022

Menderes’te yakalanan iki insan taciri tutuklandı
İZMİR'İN Menderes ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 143 göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Koru Koyu mevkiinden tekneye binen 105 göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen A.Y. ve C.K. isimli şüpheliler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, yapılan çalışmalar kapsamında kolluk kuvvetlerince karada bulunan 38 göçmenin yakalandığı öğrenildi. Toplamda 143 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Organizatör oldukları şüphesi ile gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA