AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 6. yıldönümünde bir mesaj yayımlayarak, İzmirlileri Konak Meydanı'na davet etti. Sürekli; kanlı bir darbe girişiminin topyekûn bir direnişle püskürtüldüğü 15 Temmuz tarihinin 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' olarak ilelebet anılacağını söyledi. Türk Milletinin Cumhuriyetine ve devletine kastedenlere verdiği dersin asla unutulmayacak bir 'demokrasi' dersi olduğuna dikkat çekti.

'TARİHİN SAYFALARINA MİLLET DESTANI YAZILDI'

HAK-İŞ Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, 15 Temmuz 2016'nın tarihin altın sayfalarına millet destanı olarak yazıldığını söyledi. Türk milletinin o gece destansı bir demokrasi mücadelesi vererek darbe girişimine karşı tek vücut olduğunu belirten Şimşek, "15 Temmuz gecesi eli kanlı hainlerin alçakça saldırıları aziz milletimizin imanlı göğsünde yok olmuştur. HAK-İŞ, tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı bir şekilde ortaya koymuştur" dedi

İZMİR'DEKİ ETKİNLİKLER GÜN BOYU SÜRECEK

İZMİR Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ile ilgili gün boyu sürecek bir program hazırladı. Programın detaylarını sosyal medyadan paylaşan Vali Yavuz Selim Köşger, "Değerli hemşehrilerim bu yıl da Konak Meydanı'ndayız. Sizleri geleceğimize, irademize, demokrasimize kast edenlere karşı dik duruşumuzu sergilemeye, bir ve beraber olmaya davet ediyorum" dedi. Sabah 10.00'da Kadifekale Hava Şehitliği'nin ziyaret edilmesi ile başlayacak programda akşam 20.00'da belgesel gösteriminin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mehteran Konseri, Semazen gösterisi ve özel video gösterimleri ile çeşitli etkinlikler düzenlenecek.