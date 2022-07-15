Ciğerlerimiz yandı

Çeşme, Datça ve Bergama'da art arda başlayan yangınlar yürekleri ağızlara getirdi. Hemen müdahale edilen yangınlar kontrol altına alındı. Bergama'da otluk alanda başlayan yangın nedeniyle İzmir Çanakkale karayolu trafiğe kapandı. Yangın ilçedeki bir işletme tesisine sıçradı, 50 büyükbaş hayvan telef oldu. Çeşme'de makilikte ve Ovacık Mahallesi'nde çıkan yangınlar havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. Datça'daki yangın da kontrol altına alındı. 300 hektarlık orman 400 hektarlık tarım alanı zarar gördü.

2 İHTİMAL BULUNUYOR

İzmir'in Bergama ilçesinde Sağancı köyü yakınlarında orman dışı otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılmaya başladı. Bölgedeki bir süt işleme tesisi alevlerin ortasında kaldı. Yangına2 helikopter ve 6 arazöz ile müdahalede bulunuldu. Selçuk'tan iki yangın söndürme uçağı da bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, Bergama'daki yangının çıkış nedeni hakkında iki ihtimal üzerinde duruyor. Bunlardan biri sigara izmariti, diğeri ise birkaç gün önce çıkan otluk alan yangınının devamı olduğu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, olay yerinde inceleme yaptı. FATİH ŞENDİL

KAYNAK İŞÇİLERİ GÖZALTINDA

İZMİR'İN Çeşme ilçesi Karaköy mevkisinde makilikte ve Ovacık Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangınlar havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürerken güvenlik güçleri tarafından yangına sebebiyet verdiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yangının bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapımı süren hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı belirlenmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayla ilgili 7 işçi yakalanmış ve tahkikat başlatılmıştır" denildi.

ELEKTRİK KONTAĞI İHTİMALİ

YANGIN bölgesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı emir ve komutasında 2 jandarma asayiş komando timi, 2 jandarma TOMA, 5 polis TOMA, 10 jandarma asayiş timi, 11 jandarma trafik timi, 1 istihbarat ve 1 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele unsuru ile 1 olay yeri inceleme timi görev yaptı. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürerken Ovacık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler yangına 2 dakika içinde ilk müdahaleyi yaptı. Ovacık Mahallesi'nde 2 sitede oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

GECE boyunca hem Karaköy mevkisinde hem de Ovacık'taki yangınlara müdahale sürdü. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, her iki bölgedeki yangınların kısmi olarak kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi ve ekledi: "120 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Bunun dışında bir mal kaybı bulunmamakta."

Vali Köşger, 7 şüphelinin ifadelerine başvurulduğunu kaydedip, "2'si gözaltı olmaya devam ediyor. 5'i serbest bırakıldı. Ovacık'taki yangın da yüksek ihtimal elektrik kontağından kaynaklanmış" dedi. Çeşme'de gece saatlerinde ise Fahrettinpaşa Mahallesi'nde bir ev yandı. Patlama olması üzerine bitişik evde oturan bir kadın panikleyerek yere düştü ve kolunu kırdı, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede gelerek yangına müdahale etti ve söndürüldü. ■ ERCAN AKGÜN

DATÇA'DA TEHLİKE GEÇTİ

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde önceki gün 12.30 sıralarında başlayan orman yangını dün aynı saatlerde kontrol altına alındı. Yangında 300 hektarlık orman 400 hektarlık tarım alanı zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bakan Kirişçi, "AFAD'ın koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız sivil toplum örgütlerimizin desteği ile çalışma an itibarıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" dedi.

Bakan Kirişçi, "Yangın başladığında gerek hava sıcaklığı yüksekliği gerekse rutubetin düşüklüğü, rüzgarın aşırı şiddeti bu çalışmaların zor geçmesine neden olmuştur. Buna rağmen 24 saat dahi sürmeden yangın kontrol altına alındı" dedi. Bakan Kirişçi yangına toplamda 48 hava aracı, 194 arazöz ve 16'sı TOMA olmak üzere 576 araç, çok sayıda iş makinası, 2 bin 170 personeli ve çok sayıda gönüllü ile müdahale edildiğini açıkladı. Kirişçi, evleri ve arazileri zarar gören vatandaşlara zarar tespitinin ardından destek olunacağını bildirdi. ■ VURAL EFECİK