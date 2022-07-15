  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir su kesintisi 15 Temmuz Cuma

İzmir su kesintisi 15 Temmuz Cuma

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintilerin yaşanacağı merak ediliyor. İşte 15 Temmuz cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

15.07.2022, 10:50

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugün su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 15 Temmuz Cuma İzmir su kesintisi detayları...

İzmir su kesintisi 15 Temmuz Cuma

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ, TELEFERİK
15.07.2022 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI ONUR
15.07.2022 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 15 Temmuz Cuma

BERGAMA BARBAROS, ERTUĞRUL, GAZİPAŞA, İNKILAP, KURTULUŞ, ZAFER, MALTEPE
15.07.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GAZİEMİR IRMAK
15.07.2022 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 15 Temmuz Cuma

KİRAZ İSTİKLAL, YENİ, CUMHURİYET
15.07.2022 saat 07:50 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

SELÇUK ÇAMLIK
15.07.2022 saat 08:55 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 15 Temmuz Cuma

SELÇUK HAVUTÇULU
15.07.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI YAZIBAŞI, İSTİKLAL, BAHÇELİEVLER
15.07.2022 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI MURATBEY
15.07.2022 saat 09:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA