İzmir su kesintisi 15 Temmuz Cuma

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugün su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 15 Temmuz Cuma İzmir su kesintisi detayları...
İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintilerin yaşanacağı merak ediliyor. İşte 15 Temmuz cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugün su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 15 Temmuz Cuma İzmir su kesintisi detayları...
BALÇOVA ÇETİN EMEÇ, TELEFERİK
15.07.2022 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI ONUR
15.07.2022 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA BARBAROS, ERTUĞRUL, GAZİPAŞA, İNKILAP, KURTULUŞ, ZAFER, MALTEPE
15.07.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR IRMAK
15.07.2022 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ İSTİKLAL, YENİ, CUMHURİYET
15.07.2022 saat 07:50 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ÇAMLIK
15.07.2022 saat 08:55 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK HAVUTÇULU
15.07.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI YAZIBAŞI, İSTİKLAL, BAHÇELİEVLER
15.07.2022 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI MURATBEY
15.07.2022 saat 09:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.