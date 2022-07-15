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İzmir su kesintisi 15 Temmuz Cuma

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintilerin yaşanacağı merak ediliyor. İşte 15 Temmuz cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...