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İzmir'de ekiplerden operasyon! Silah tacirinin evinden cephane çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerinde harekete geçen ekipler bir eve operasyon düzenledi. Aramada 11 tabanca, iki av tüfeği, havalı tüfek, susturucu, 27 bıçak, balta, satır, 2 polis rozeti, polis plaketi, telsiz, kelepçe ve 1007 fişek ele geçirildi.

AA DHA

15.07.2022, 16:36

İzmir’de ekiplerden operasyon! Silah tacirinin evinden cephane çıktı

Yenimahalle'de yaşayan fabrika işçisi F.G.'nin evinde çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti.

Aliağa Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ve koordinesindeki il ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, şüphelinin adresine dün operasyon yaptı. Evdeki aramada 1'i otomatik çeşitli çapta 11 tabanca, 2 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 27 bıçak, 1 balta, 1 satır, 1 susturucu, 1 kelepçe, 1007 mermi ile telsiz, sahte polis plaketi ve polis rozetleri ele geçirildi. F.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Aynı suçtan kaydı olduğu öğrenilen F.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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