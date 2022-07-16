Bıçaklanarak hayatını kaybetmişti! İzmir’deki korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Olay, 8 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden kötü kokular gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri eve girerken, bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, ölen kişinin Tugay Bekdemir (28) olduğu tespit edildi. Tugay Bekdemir'in ölü bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışmalar yürüttü. Yapılan incelemelerde, Bekdemir'in bacağından kesici veya delici bir aletle yaralandığı, daha sonra da hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın ölümüne sebep olan kesici veya delici aletin evde bulunmaması üzerine polis ekipleri, Tugay Bekdemir'in öldürüldüğünü değerlendirdi.





1'İ KADIN 2 ŞÜPHELİ GÜNLER SONRA YAKALANDI

Olayın gerçekleştiği sokakta bulunan kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kamera kayıtlarından şüphelilerin D.K. ile İ.K. olduğunu tespit etti. Şüphelileri yakalamak için uzun uğraşlar veren ekipler, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 7058 Sokak'taki bir evde saklanan şüphelileri otomobil ile kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakaladı. Olayın ardından günler sonra bulunan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.



BİRLİKTE UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

Şüpheliler D.K. ve İ.K.'nin ise Tugay Bekdemir ile birlikte uyuşturucu kullandıklarını, daha sonrasını ise hatırlamadıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. tutuklanırken, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.